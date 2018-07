Pancadas de chuva atingem partes de SP Pancadas isoladas de chuva leve a moderada atingiram a capital paulista na tarde deste hoje. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, por volta das 15h45, as pancadas perdiam força, restando apenas chuva leve em pontos isolados, como Marginal do Pinheiros e zona leste. Até este horário, não havia registros de pontos de alagamento na cidade. A chuva foi causada por áreas de instabilidade provocadas pela elevação da temperatura, que chegou a 27ºC neste domingo. O tempo deve continuar instável com pancadas de chuvas em outros pontos da cidade.