Pancadas de chuva atingem pontos da capital paulista

Na Grande São Paulo, há registro de precipitação forte entre Diadema, São Bernardo do Campo e Guarulhos. A tendência é de que as áreas de chuva se desloquem para os demais bairros da zona sul e municípios do ABC.

Nos próximos dias o tempo não muda muito e o calor continua, acompanhado dos baixos índices de umidade relativa e pancadas de chuvas isoladas no período da tarde. Na sexta-feira, 3, a condição para a ocorrência de chuvas diminui.

O final de semana será marcado por termômetros em alta, que ultrapassam facilmente os 30ºC na capital. As chuvas ocorrem no período da tarde e de forma muito isolada.