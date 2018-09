Pancadas de chuva atingem Região Nordeste do País Pancadas de chuva atingem hoje a Região Nordeste do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Os ventos úmidos que vêm do oceano deixam o tempo instável, com muitas nuvens e períodos de chuva ao longo do dia, sobre o leste e nordeste da Bahia e na faixa leste entre Sergipe e o Rio Grande do Norte. São esperados acumulados significativos de chuva nesta área.