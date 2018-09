Pancadas de chuva atingem Região Nordeste do País SÃO PAULO - Pancadas de chuva deve atingir nesta segunda-feira, 28, parte do Norte e do Nordeste do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Deve chover no litoral entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, no Recôncavo Baiano e no litoral norte da Bahia. Estão previstas pancadas de chuva à tarde entre o litoral do Ceará e o litoral do Maranhão. O tempo ficará instável no leste, sul e nordeste da Bahia e no semiárido do Nordeste.