Pancadas de chuva atingem Região Norte do País O calor e alta umidade vão favorecer a ocorrência de pancadas de chuva sobre grande parte da Região Norte e na faixa noroeste de Mato Grosso, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Haverá condição para chuva isolada e passageira no leste e norte da Região Nordeste. Instabilidades provocam pancadas de chuva no oeste do Rio Grande do Sul e no sudoeste de Mato Grosso do Sul.