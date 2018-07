Pancadas de chuva atingem Região Norte do País

No sul do Tocantins e no centro-oeste da Bahia haverá apenas variação de nebulosidade. Uma nova frente fria deverá se aproximar do sul do Rio Grande do Sul e vai provocar pancadas de chuva no período da tarde no centro-sul do Estado gaúcho.

Nas demais áreas da Região Sul, na Região Sudeste e no sul de Mato Grosso do Sul haverá variação de nebulosidade. Pela manhã poderá ocorrer nevoeiro no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e na faixa central de Minas Gerais. As temperaturas estarão estáveis.