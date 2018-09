Pancadas de chuva atingem Região Norte do País Pancadas de chuva atingem hoje parte da Região Norte do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). As chuvas continuam também no Recôncavo Baiano e no litoral de Sergipe e de Alagoas. No nordeste da Bahia, sul de Pernambuco e demais áreas de Alagoas, vai chover isoladamente. E a umidade que vem do mar deixará o dia instável, com chuvas ao longo do dia, na faixa leste que vai de Santa Catarina ao Rio de Janeiro.