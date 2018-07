Pancadas de chuva atingem Região Sul do País Pancadas de chuva atingem hoje a Região Sul do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Uma frente fria deverá se deslocar ao longo do dia por parte dessa região, chegando ao leste de Santa Catarina e do Paraná, em direção ao Atlântico. Este sistema meteorológico vai manter condições para pancadas de chuva nesses dois Estados. No Rio Grande do Sul choverá, principalmente pela manhã, no centro-oeste e noroeste do Estado. Ao longo dia, as pancadas vão continuar, com ventos fortes, no leste e sul.