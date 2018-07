Pancadas de chuva atingem Região Sul do País

No Sudeste, o dia será de sol e poucas nuvens no Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e em grande parte de Minas Gerais. Há possibilidade de chuva à noite no sul e sudoeste de São Paulo. Nas outras áreas deste Estado, haverá variação de nebulosidade. Poderá haver formação de nevoeiros durante o amanhecer em São Paulo, Minas, Rio, Mato Grosso do Sul e Goiás. No sul e oeste de Mato Grosso do Sul também haverá chances de pancadas de chuva localmente fortes.

Na Região Norte ocorrerão pancadas de chuva em grande parte das áreas, apenas no sudoeste do Amazonas, no norte do Acre e no sul de Tocantins não deve chover. Na Região Nordeste haverá pancadas de chuva no Maranhão e sul do Piauí.

No litoral sul da Bahia e no Recôncavo Baiano, o dia será com chuvas e instável no leste deste Estado e em Sergipe. No litoral de Alagoas e do Ceará haverá possibilidade de pancadas de chuva. Nas outras áreas do Centro-Oeste e do Nordeste, o céu estará parcialmente nublado. As temperaturas estarão baixas no Sul. A umidade do ar estará baixa em Goiás, no Distrito Federal, norte de Minas, centro da Bahia e no semiárido do Nordeste.