Pancadas de chuva atingem Regiões Sul e Norte do País Pancadas de chuva atingem hoje as Regiões Sul e Norte do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Áreas de instabilidade que vão se deslocar pela Argentina devem atuar no oeste do Rio Grande do Sul no fim do dia, período em que são esperadas pancadas de chuvas. No Norte do País, devido ao calor e à alta umidade do ar, vai chover forte a qualquer hora do dia.