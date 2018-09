Pancadas de chuva atingem Regiões Sul e Norte do País

No Estado gaúcho, o dia será frio com geadas ao amanhecer, que também poderão ocorrer nas serras de Santa Catarina. Nas outras áreas do Paraná, do Estado catarinense e no sul de Mato Grosso do Sul haverá muitas nuvens e pancadas de chuva. No centro e nordeste de São Paulo, sul de Minas Gerais, centro-leste e oeste de Mato Grosso do Sul e demais áreas do Rio, o dia terá chuvas isoladas.

Em boa parte do Norte vão ocorrer pancadas de chuva, exceto em Tocantins, sul de Rondônia e do Pará. No Nordeste vai chover no norte do Maranhão, e o dia será com chuvas no litoral entre Sergipe e Paraíba. Nas outras áreas de Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Alagoas e nordeste da Bahia também haverá pancadas de chuva.

O tempo ficará instável no Recôncavo Baiano. A massa de ar seco deixará o tempo quase sem nuvens e a umidade do baixa em Minas, norte de São Paulo, oeste de Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia e centro-sul do Maranhão e do Piauí.