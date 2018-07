Pancadas de chuva atingem zonas sul e oeste de SP O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, registrava, por volta das 20 horas, pancadas de chuva nas zonas sul e oeste da capital paulista. Chove com intensidade de moderada a forte nos bairros Butantã, Campo Limpo e M''Boi Mirim. A entrada da brisa marítima provocou o aumento da nebulosidade e a formação de áreas de instabilidade. As pancadas de chuva são provocadas também pela aproximação de uma frente fria vinda do interior. Nenhum ponto de alagamento foi registrado pelo CGE até as 20h20.