Pancadas de chuva deixam parte de SP em atenção Pancadas de chuva atingem a capital paulista na tarde desta terça-feira, 7, e deixam as zonas oeste, sudeste, o centro e a Marginal do Pinheiros em estado de atenção. O decreto foi feito às 17h10, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).