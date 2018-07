Pancadas de chuva devem atingir hoje boa parte do País Pancadas de chuva devem atingir hoje grande parte do País, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). O tempo deve seguir instável e pode chover a qualquer hora na faixa leste da Região Nordeste. O Cptec também prevê chuva forte, de forma localizada, entre o Rio Grande do Norte e Sergipe. Nuvens mais carregadas devem provocar pancadas de chuva sobre o Acre, grande parte do Amazonas, centro-norte do Pará, em Roraima, no Amapá, na faixa norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará.