Pancadas de chuva devem atingir hoje boa parte do País

O sol irá predominar em grande parte de São Paulo e no centro-sul de Minas Gerais. No norte do Estado mineiro, céu nublado com fortes pancadas de chuva. Deve chover pela manhã no norte do Espírito Santo e ainda no extremo nordeste de Minas.

Grande parte do Rio de Janeiro terá períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens no decorrer do dia. No leste de São Paulo e sudeste de Minas, o céu terá variação de nebulosidade. Nas demais áreas da Região Sudeste, pancadas de chuva principalmente no período da tarde. A máxima prevista é de 22ºC em São Paulo.

No centro-norte do Maranhão, do Piauí, no Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e no nordeste da Bahia, o dia será de sol e poucas nuvens. Nas demais áreas, sol entre nuvens e pancadas de chuva. Pode chover forte no noroeste da Bahia e no sul do Piauí. São Luís pode registrar máxima de 33ºC.

No leste e norte do Amapá e nordeste do Pará, a previsão é de sol e poucas nuvens. Nas demais áreas haverá sol entre nuvens e pancadas de chuva localmente fortes. A máxima é de 34ºC em Macapá.

O sol aparecerá entre poucas nuvens em Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso. Nas demais áreas haverá sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde. Máxima de 35ºC em Cuiabá.

Entre o litoral nordeste de Santa Catarina e litoral do Paraná, o dia será de variação de nuvens. Nas demais áreas da Região Sul haverá o predomínio de sol. A máxima pode chegar aos 25ºC em Porto Alegre.