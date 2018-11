Pancadas de chuva devem atingir parte do Sul do País O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) prevê pancadas de chuvas fortes em várias partes do País, neste sábado. As chuvas, localizadas, devem ocorrer principalmente no sul do país, mais precisamente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O sol deve predominar na faixa norte do Paraná.