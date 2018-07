Pancadas de chuva devem atingir quase todo o País hoje

Devido ao canal de umidade, deverá chover forte e de forma localizada no leste de Santa Catarina, leste e nordeste do Paraná. Ocorrerão pancadas de chuva típicas de verão entre a tarde e a noite na maior parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, devido ao aquecimento diurno, o que poderá ter alto poder destrutivo dependendo da vulnerabilidade das áreas atingidas, como Minas, Espírito Santo e Rio.

No Nordeste do país, o tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva na faixa litorânea que vai desde Sergipe ao Rio Grande do Norte. Há uma pequena chance de pancada de chuva a partir da tarde no nordeste do Rio Grande do Sul.