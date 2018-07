Pancadas de chuva devem atingir Região Sul e MS

O dia também será instável entre o litoral do Rio Grande do Norte e o litoral de Alagoas, onde devem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Entre o Acre, norte de Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará o sol aparece, mas também há condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Para o interior do Pará e do Maranhão, e norte do Piauí e do Ceará, também há previsão de pancada de chuva isolada, porém, as chances são menores.

Do litoral do Sergipe ao litoral baiano, o dia será de instabilidade, com muita nebulosidade, chuva fraca e pequenas aberturas de sol. O dia ficará nublado e com chances de chuva isolada entre o sul do Ceará, interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, e no leste da Bahia. Ainda segundo o Cptec, o sol deve predominar no norte e no leste do Paraná, leste do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, grande parte de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e sudeste de Mato Grosso. Nas demais áreas do País, o dia será de variação de nebulosidade.