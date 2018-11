Pancadas de chuva devem ocorrer no norte do Brasil

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), no norte e oeste de Mato Grosso e oeste de Mato Grosso do Sul, no Ceará e Rio Grande do Norte também deverá ocorrer pancada de chuva de forma isolada.

O dia será nublado e ocorrerá chuvas isoladas na faixa leste do nordeste, entre leste de Paraíba e nordeste da Bahia o dia ficará instável e poderá ocorrer períodos de chuva intermitente e entre o Recôncavo Baiano. O dia terá muitas nuvens e chuva isolada no litoral do Paraná, leste de Santa Catarina e também no Espírito Santo e região dos lagos e norte do Rio de Janeiro.

No centro e leste de Minas Gerais e oeste do Espírito Santo haverá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida. Nas demais áreas do País o dia será de sol e poucas nuvens.