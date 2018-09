Pancadas de chuva forte retornam ao sul do Brasil

Pancadas de chuva atingirão grande parte da Região Norte, com exceção do sul e leste do Pará e em Tocantins. Nas demais áreas do País, haverá variação de nuvens e o dia será de marcado por ventos do litoral gaúcho a São Paulo, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

A umidade estará baixa em áreas de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, sul do Pará, sul do Maranhão e do Piauí e na faixa oeste da Bahia e de Minas Gerais.