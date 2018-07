Pancadas de chuva isoladas atingem capital paulista

O tempo não muda muito nos próximos dias e segue abafado com sol e variação de nuvens na Capital paulista. As temperaturas variam entre mínimas de 18ºC e máximas de 28ºC. As chuvas devem ocorrer na forma de pancadas concentradas no final das tardes, o que caracteriza uma condição mais típica do verão que se aproxima. Estas chuvas começam a ganhar força no início da próxima semana, quando o risco para formação de alagamento aumenta.