Pancadas de chuva no Norte e frio no Sul do país

Além disso, o dia será instável no litoral nordestino, entre o litoral centro e norte da Bahia à Pernambuco. Áreas de instabilidade na faixa norte do Brasil provocam pancadas de chuva, que podem ser localmente fortes no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas, Roraima, Acre e norte de Rondônia. A chance de pancadas de chuva é menor na faixa entre o Mato Grosso, oeste de Minas Gerais e no Recôncavo Baiano.

Enquanto isso, no centro-sul do Brasil o dia será de predomínio de sol e condição para formação de nevoeiro no início do dia. As temperaturas estarão baixas no Sul do Brasil. Nas regiões de planalto e serra entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul haverá condição para formação de geada. Nas demais áreas do País, o sol aparece entre poucas nuvens.