Pancadas de chuva persistem na Região Sul do País

O dia será ventoso no litoral do Rio, de São Paulo e, principalmente, no litoral gaúcho, onde pode haver fortes rajadas de vento. No Espírito Santo e no sul e sudoeste da Bahia, o dia terá variação de nebulosidade.

Nas demais áreas de Minas, no interior da Bahia e em Sergipe e Rio Grande do Norte, é esperada pouca nebulosidade. O tempo será instável no litoral norte da Bahia e no Recôncavo. Há possibilidade de chuva no sudeste e nordeste de Goiás, no Distrito Federal e em grande parte do Piauí e do Ceará. Nas demais áreas do Centro-Oeste e no Norte vão ocorrer pancadas de chuva.