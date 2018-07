Pancadas de chuva persistem na Região Sul do País Áreas de instabilidade vão deixar o tempo nublado e novamente provocar pancadas de chuva na Região Sul do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). A chuva atinge pela manhã principalmente o leste e norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no centro-sudoeste do Paraná. No centro-oeste do Estado gaúcho, o ar frio e seco fará com que o dia seja com predomínio de sol.