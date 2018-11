Pancadas de chuva voltam a atingir leste da Bahia

Em grande parte do Norte do País, o dia terá muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Haverá chuva forte de forma localizada nessa área. O tempo estará instável com aberturas de sol e períodos de chuva no Espírito Santo.

Entre o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, no norte, centro-sul e leste do Paraná, centro-norte do Mato Grosso e nordeste de Rondônia, o sol aparece entre nuvens e há pequena possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Nas demais áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, no centro-sul do Tocantins e oeste da Bahia será mais um dia de sol entre poucas nuvens. Na faixa norte da região Nordeste haverá variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas.