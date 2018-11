Pancadas de chuva voltam a atingir região Sul do País

Em grande parte do Amazonas, em Roraima, Amapá, norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva, algumas localmente fortes. O dia vai ser de predomínio de sol em Goiás, no leste de Mato Grosso, no centro-sul do Tocantins e do Piauí, na região Sudeste e em grande parte da Bahia.

Há possibilidade de pancadas de chuva no Recôncavo Baiano, no oeste de Mato Grosso do Sul e nas demais áreas de Mato Grosso. Nas outras áreas do País haverá variação de nuvens e ocorrerão pancadas de chuva de forma isolada. A umidade relativa do ar ainda estará baixa em áreas do Centro-Oeste, Sudeste, na Bahia, sul do Piauí e no Tocantins.