Pancadas de chuva voltam a atingir Sudeste do País

O sistema frontal atingirá o sul da Bahia, deixando o tempo encoberto com chuva em toda faixa leste do Sudeste e sul do Estado baiano. O avanço do ar frio vai deixar o dia com muitas nuvens e chuvas isoladas entre o nordeste de São Paulo, sul, centro-norte e oeste de Minas Gerais, Distrito Federal e no norte e leste de Goiás.

Os ventos de sudeste atrás do sistema frontal deixarão o tempo chuvoso na faixa que vai do leste de Santa Catarina ao sudeste de São Paulo. Áreas de instabilidade também devem deixar o tempo nublado, com pancadas de chuva, em grande parte do Amazonas, no Pará, Roraima, Amapá, Tocantins, sul e oeste do Maranhão, sul do Piauí e no centro-oeste da Bahia.

Haverá variação de nuvens e pancadas de chuva no Nordeste do País. Na região Sul, centro-oeste e norte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás, de Mato Grosso e no sul de Rondônia, haverá sol entre nuvens. O dia vai estar ventoso na faixa litorânea entre o Espírito Santo e Santa Catarina.