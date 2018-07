Pancadas de chuvas atingem grande parte do país nesta terça São Paulo, 10 - O calor e a alta umidade do ar deixam o tempo nublado com pancadas de chuva em grande parte do país nesta terça-feira, 10, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A chuva atinge principalmente as regiões de Minas, em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e nos Estados do Norte do Brasil. Em algumas localidades de Minas, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro, poderão ocorrer temporais típicos da estação verão, geralmente acompanhados de muitos raios, rajadas de vento e, em casos mais isolados, até queda de granizo. Na Região Sul, pode chover forte de forma localizada no Paraná, devido a áreas de instabilidade. No oeste do Rio Grande do Sul, poderá haver pancada de chuva localmente forte a partir da tarde. Nas demais áreas do Estado as chances para pancadas de chuva serão menores. Em Santa Catarina, pode chover a partir da tarde no oeste e nas demais áreas o dia será com poucas nuvens. Em grande parte do Nordeste do Brasil, o sol predominará entre poucas nuvens com exceção do Maranhão, do Piauí e do oeste da Bahia onde poderá chover forte. No sul do Ceará, no oeste de Pernambuco e da Paraíba haverá possibilidade de chuva rápida. As temperaturas seguirão estáveis, porém elevadas em grande parte do Brasil.