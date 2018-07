Pancadas de chuvas deixam capital de SP em atenção A Central de Gerenciamento de Emergências (CGE) da cidade de São Paulo decretou estado de atenção nas regiões Sul, Sudeste, Oeste e Marginal dos Pinheiros, desde às 14h05 de hoje, por causa da chuva moderada que cai nesses pontos. De acordo com o CGE, as pancadas de chuva devem se estender por cerca de 30 minutos. O CGE informou ainda que a previsão é de que os bairros mais atingidos sejam Campo Limpo, Santo Amaro e M''Boi Mirim (região Sul da cidade). A chuva é causada por áreas de instabilidade vindas do interior do Estado.