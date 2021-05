Pandemia estabelece novas regras de segurança no transporte

A CCR, empresa de infraestrutura para mobilidade humana, com atuação em diferentes modais, apresenta nesta quinta-feira , às 11h, um painel sobre o tema “segurança”. Trata-se de um evento integrado à programação do Summit Mobilidade Urbana 2021, promovido pelo Estadão ao longo desta semana. Totalmente online e gratuito, com formato dinâmico e interativo, o evento é considerado o maior fórum do setor no País.

Com o título “Segurança em Mobilidade – Os impactos para a população e parceiros”, a conversa terá a participação de Luís Valença, presidente da CCR Mobilidade, divisão do Grupo CCR, e Francisco Pierrini, diretor-presidente da ViaQuatro e da ViaMobilidade, também empresas do Grupo CCR. A mediação será do jornalista Maurício Oliveira.

Segurança sempre foi um valor organizacional para a CCR. O tema ganhou ainda mais relevância com o advento da pandemia de covid-19 e a necessidade de incorporar ações sanitárias para prevenção ao novo coronavírus. Os efeitos e as influências da pandemia sobre a mobilidade nas grandes cidades brasileiras estarão, assim, no centro da discussão.

Novos protocolos

Os “parceiros” também foram incluídos no título do painel para demonstrar que a preocupação da empresa se estende à segurança de seus colaboradores e dos prestadores de serviços, que suprem diferentes necessidades no suporte às atividades da CCR.

“Durante a pandemia, mesmo com a drástica redução no número de usuários, mantivemos a oferta dos nossos serviços, essenciais para transportar profissionais e abastecer o País”, lembra Valença. Ele falará, durante o painel, sobre as inovações tecnológicas desenvolvidas por conta da necessidade de maior segurança sanitária no transporte coletivo.

Pierrini descreverá as ações que entraram na rotina do metrô de São Paulo. “Diariamente, além da limpeza usual, todos os trens passam por um processo de nebulização de névoa seca, no qual são empregadas substâncias certificadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no combate a fungos, bactérias, germes e vírus, incluindo o coronavírus”, ele exemplifica.

Confira a programação de quinta e sexta, os dois últimos dias do Summit, no site summitmobilidade.estadao.com.br – e inscreva-se para participar dos eventos. Você também pode acessar o QR code nesta página para conhecer um pouco mais sobre o Grupo CCR e seus modais de mobilidade humana.