Pane atrasa circulação na Linha 5 do metrô de SP Os trens da Linha 5-Lilás (Capão Redondo-Largo Treze) do metrô de São Paulo circulam com maior intervalo desde as 6h20, devido a uma falha de alimentação elétrica na região do Capão Redondo. Uma equipe de manutenção da companhia está no local para solucionar o problema, de acordo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô).