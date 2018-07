Pane causa 26% dos acidentes com Airbus, diz relatório

O exame indica que até o sofisticado sistema computadorizado dos jatos Airbus estão sujeitos a falhas, ainda que raras. Em alguns casos, como no acidente com o A320 da TAM, que deixou 199 mortos, em julho de 2007, tudo indica que o manejo desses controles tenha induzido a tripulação a erro.

A chamada ?família A? da fabricante francesa Airbus é equipada com o sistema fly-by-wire, no qual os controles direcionais do avião funcionam por cabos elétricos ligados a pequenos motores instalados nas asas. Em muitos casos, o sistema do Airbus não permite que o piloto cancele as manobras - em outras aeronaves, onde o controle aerodinâmico é feito por cabos mecânicos, o piloto consegue mudar manobras sem a interface do computador.

No ano passado, dois aviões da companhia aérea australiana Qantas tiveram problemas com o sistema eletrônico de proteção automatizado do Airbus. Sensores da aeronave enviaram informações incorretas aos computadores de voo, o que fez com que tomassem medidas de emergência automaticamente para corrigir problemas inexistentes. Como resultado, os jatos tiveram uma queda brusca de altitude e quase se acidentaram, sem que o piloto tivesse sequer tocado no manche. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.