Pane da Telefônica faz Procon registrar problemas à mão A pane do sistema de dados da Telefônica também afetou a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) na cidade de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, as reclamações feitas hoje foram registradas à mão, por meio do formulário Escreva Procon. A medida costuma ser tomada quando acaba a energia ou o sistema interno cai. Nesses formulários, o consumidor descreve o problema que houve com o produto e informa seus dados. A seguir, um funcionário do Procon analisa o documento e passa os dados para o sistema informatizado, assim que possível. Após isso, o método é o mesmo: é averiguado o problema, a empresa é notificada e o tomada alguma ação.A própria Telefônica foi notificada pelo Procon para prestar esclarecimentos sobre a pane. Agora a empresa tem 24 horas para dizer o que causou o problema no sistema de dados, o dia e a hora que foi detectado, quem e quantos são os afetados. Além disso, o Procon também solicitou que a Telefônica informe quais serão as providências tomadas para reparação do problema e dos usuários.