Pane de comunicação atrasa vôos nos Estados Unidos

O tráfego aéreo ficou prejudicado em mais de 30 aeroportos nos Estados Unidos nesta terça-feira, por causa de uma falha de computadores, de acordo com a Administração Federal da Aviação nos Estados Unidos (FAA, em inglês). O problema, que levou a atrasos e cancelamentos de vôos, atingiu os computadores de uma instalação da FAA perto de Atlanta, no Estado da Geórgia, e agora todas as informações de vôos do país estão sendo processadas em Salt Lake City, em Utah. As autoridades da aviação afirmam, contudo, que a segurança dos aviões não foi afetada, pois manteve contato com milhares de aeronaves em vôo. O Departamento de Segurança Interna afirmou que o problema não foi causado por "terrorismo". Os maiores atrasos estão sendo registrados nos aeroportos em Boston, Baltimore, Charlotte, Atlanta e Chicago.