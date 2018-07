Pane elétrica afeta circulação de trens do Metrô Uma pane elétrica prejudicou a circulação dos trens da linha 3 (Vermelha) do Metrô por cerca de 20 minutos na tarde deste domingo. De acordo com o sistema de informação do Metrô, o problema no fornecimento de energia aconteceu na Estação Sé e fez com que as composições operassem em velocidade reduzida.