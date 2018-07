Pane elétrica deixa órgãos públicos fora do ar em SP Uma queda no sistema de energia elétrica do centro de processamento de dados da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) prejudicou o funcionamento de vários órgãos públicos ligados ao governo estadual na tarde de ontem. A pane, iniciada por volta das 14h45, segundo a própria Prodesp, obrigou o desligamento de todo o sistema de comunicação e prejudicou o funcionamento do Poupatempo, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ), da Assembleia Legislativa, do registro de boletins de ocorrência nas delegacias da Polícia Civil na capital e Grande São Paulo, além do sistema da Polícia Militar. A emissão de carteira de identidade, de carteira nacional de habilitação, atestados de antecedentes criminais, emissão de contas de água e outros serviços foram suspensos temporariamente. O sistema só começou a voltar ao normal depois das 18h30. A rede interna da Prodesp ficou totalmente desligada até 17h30. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.