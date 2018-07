Pane em metrô de Brasília causa mal-estar em passageiros

Sob sol forte e com as janelas fechadas, os passageiros entraram em pânico, segundo informou o major Jorge Araújo, do Corpo de Bombeiros, acionado para atendimento às vítimas. Alguns quebraram as janelas para melhorar a circulação e outros pularam para fora. Ambulâncias do Samu foram deslocadas para o local do acidente, a 30 quilômetros do Plano Piloto, mas ninguém se feriu com gravidade. O trânsito nos arredores da estação do metrô onde ocorreu o acidente ficou tumultuado, mas a situação foi controlada.