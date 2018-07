Pane em satélite atrapalha monitoramento

O satélite está fora do ar desde abril. A expectativa é de que um novo modelo seja lançado até 2013, mas depende do orçamento do governo japonês, comprometido pelas consequências do tsunami de 2011.

O Alos é uma peça importante no combate ao desmatamento no País. Em 2011, o governo anunciou a menor taxa de desmatamento da história, desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) passou a monitorar o corte da floresta, em 1988. / M.S.