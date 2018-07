Pane em transformador deixa parte do DF sem luz Uma pane em um dos transformadores de Brasília deixou parte do Distrito Federal sem energia elétrica por cerca de meia hora na manhã de hoje. De acordo com a Companhia Energética de Brasília, o problema, ocorrido por volta das 10h30 na subestação Brasília-Norte, tirou de operação a linha de transmissão de energia Brasília-Norte. O defeito sobrecarregou também a linha Brasília-Sul.