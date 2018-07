Pane em trem provoca protesto de passageiros no Rio Passageiros ocupam a linha férrea na estação Sampaio, na zona norte do Rio, em protesto contra as condições dos trens após pane em uma composição que ia para a Central do Brasil. De acordo com a Supervia, por volta das 7h10 de hoje, houve um "problema operacional" no trem que saiu de Queimados (Baixada Fluminense) para a Central do Brasil.