Pane lota plataformas da linha 11 da CPTM Um problema técnico na subestação de energia da estação Calmon Viana da CPTM aumentou o intervalo da circulação de trens na Linha 11-Coral nesta quarta-feira, 8. De acordo com a companhia, a velocidade dos trens ficou mais lenta entre as estações Guaianazes e Estudantes no início da manhã. Passageiros encontram plataformas lotadas e filas até para entrar na estação de Guaianazes.