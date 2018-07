Pane na maior roda gigante do mundo prende dezenas

Dezenas de pessoas ficaram presas por várias horas nesta terça-feira na maior roda gigante do mundo, em Cingapura, devido a um defeito no brinquedo. A roda gigante, chamada Singapore Flyer, parou de funcionar por volta das 17h, hora local (7h, hora de Brasília), depois que um dos motores teve uma pane elétrica. Acredita-se que estivesse no brinquedo naquele momento 173 pessoas, que foram transportadas para o solo aos poucos com o auxílio de cordas. O Singapore Flyer só voltou a funcionar por volta das 23h (13h em Brasília). Calor A roda gigante tem 165 metros de altura, o equivalente a um edifício de 42 andares. É 30 metros mais alta que o London Eye, de Londres. Cada uma das 28 cabines da Singapore Flyer pode levar até 28 pessoas e demora meia hora para dar uma volta completa. Uma passageira que ficou presa na roda disse ao canal de TV Channel News Asia que o brinquedo sacudiu antes de parar completamente. Cerca de dez pessoas estavam com ela na cabine, que estava muito quente. O ar condicionado chegou a parar de funcionar, mas depois voltou. A Singapore Flyer começou a funcionar em fevereiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.