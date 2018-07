Pane no check in da TAM gera atrasos de voos Uma instabilidade no sistema utilizado para a realização de check in da TAM está provocando longas filas nos guichês da companhia nos aeroportos e atrasos nos voos na manhã desta segunda-feira. De acordo com a companhia, a pane impede a impressão de cartões de embarque e das etiquetas de bagagem em todos os terminais em que a companhia aérea opera no mundo, levando o procedimento a ser feito manualmente.