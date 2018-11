Pane no metrô causa aglomeração na Estação Saúde Passageiros que se encontram na Estação Saúde, da Linha 1 (Azul) do metrô, na zona sul de São Paulo, já relatam confusão no local. O motivo é o problema em uma das composições, que fechou nesta manhã a estação vizinha, São Judas. Um dos trens que havia saído da estação Jabaquara e seguia até a Tucuruvi, parou próximo à Estação São Judas, por volta das 6h50 da manhã.