Pane no site da PF afeta agendamento de passaportes Depois de sofrer uma série de panes entre 2010 e 2011, o agendamento de passaportes no site da Polícia Federal (PF) voltou a dar problemas nesta quarta-feira (16). A página ficou fora do ar a partir das 4h e só por volta das 17h o sistema começou a retornar, ainda intermitente. Às 20h, ainda não havia uma previsão oficial de quando a pane seria totalmente solucionada.