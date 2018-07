Pane nos freios assusta passageiros de avião em MG Passageiros do voo 5600 da Trip, que seguia de Belo Horizonte para Belém (PA), passaram por um susto na manhã de hoje, quando a aeronave teve uma pane em um dos freios e quase parou no gramado do aeroporto Mário de Almeida Franco, na cidade mineira de Uberaba. O avião, que segundo clientes da companhia já havia apresentado problema em Araguaína (TO) no dia anterior, chegou a "dançar" na pista, mas o piloto conseguiu recuperar o controle e taxiou até parar no lugar determinado. Os passageiros só seguiram para seus destinos à tarde, em outra aeronave.