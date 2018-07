Pane provoca lentidão em duas linhas do Metrô de SP Os trens da Linha 3-Vermelha do Metrô circularam com velocidade reduzida na manhã desta terça-feira, 30. Uma pane no sistema de tração de uma composição que trafegava sentido Palmeiras-Barra Funda às 7h27 fez com que passageiros descessem dos vagões e caminhassem até a estação Tatuapé.