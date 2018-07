Pânico em guerra

O clima anda quente nos bastidores de Last Passanger, O Último Passageiro, game show da Endemol que a Rede TV! pretende estrear em março. O motivo: um cabo de guerra pelo humorista Wellington Muniz, o Ceará, do Pânico. Prometido ao mercado como apresentador do novo formato, o humorista, até ontem, não havia sido liberado pelo líder do Pânico, o empresário Tutinha.

Ao comprar o formato da holandesa Endemol, a Rede TV! se comprometeu a ter Ceará e Rodrigo Scarpa, o Vesgo, no comando da atração, um atrativo para fechar o negócio. Meses depois, diante da relutância de Tutinha de liberar a dupla, a emissora recuou e começou a trabalhar com a hipótese de ter só um deles no programa, no caso, Ceará.

A parceira holandesa, já preocupada com a total mudança de planos, topou, mas Tutinha não. Na tarde de ontem, a RedeTV! ainda tentava convencer o empresário - que teme o desgaste de imagem do Pânico - a liberar o humorista, uma vez que o primeiro piloto do programa já estava marcado para amanhã. Procurados, nem a emissora nem Tutinha quiseram comentar o assunto, que segue em negociação.

Fogo nada amigo

Um incêndio em seu restaurante vai acabar com a cara de vida boa de Garcia (Mário José Paz), amanhã, em Viver a Vida. Provocado por Lucas (Rogério Romera), o incêndio destruirá praticamente todo o estabelecimento do argentino. Arrasado, Garcia será consolado por Dora (Giovanna Antonelli) e Rafaela (Klara Castanho), que voltam para Búzios.