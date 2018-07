Pão de Açúcar bate recorde de reciclagem Entre janeiro e novembro de 2011, as Estações de Reciclagem nas lojas do Grupo Pão de Açúcar recolheram mais de 12 mil toneladas de papel, plástico, alumínio e vidro, cerca de 22% a mais que o volume arrecadado em todo o ano de 2010. Além disso, desde 2007, foram coletados mais de mil litros de óleo de cozinha usado que foram destinados para a produção de biocombustível. Neste ano, clientes depositaram 8 mil pilhas nos postos de coleta, evitando o descarte desse material no lixo comum. / ALEXANDRE GONÇALVES, com AGÊNCIAS INTERNACIONAIS