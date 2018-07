Pão de Açúcar converte lojas a Minimercado Extra;investe R$36 mi

As novas unidades, segundo a companhia, terão área de vendas maior, de cerca de 300 metros quadrados (100 metros quadrados a mais que a média das unidades do modelo anterior), e foco em produtos perecíveis.

Além de quatro lojas na capital paulista e uma no Grande ABC que receberam o projeto piloto, a varejista inaugurou nesta sexta-feira uma nova unidade já sob a nova marca na zona sul de São Paulo.

Até o final de 2011, o Pão de Açúcar planeja contar com mais 19 lojas Minimercado Extra, sendo que a conclusão do projeto de conversão é prevista para a primeira metade do ano que vem.

Em nota, o grupo informou que, nas cinco lojas convertidas, o crescimento das vendas foi de 40 por cento, em relação ao antigo formato, desde que o projeto piloto foi implantado no início do ano.

Além da ampliação da área de vendas, as novas unidades contarão com maior número de check-outs (caixas) e aumento de 100 por cento no quadro de funcionários.

O Pão de Açúcar planeja abrir cerca de 420 lojas nos próximos três anos, sendo a maior parte de unidades de pequeno formato, os chamados "supermercados de proximidade".

(Por Vivian Pereira)